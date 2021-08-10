РИАМО - 10 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 1309 случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев в регионе достигло 400 007, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от инфекции. Прививки можно бесплатно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Прививка поможет снизить риск инфицирования и избежать тяжелого течения болезни в случае заражения. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона 122.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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