РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. В Щелкове полицейские задержали сотрудницу кафе, которая подозревается в присвоении денежных средств из кассы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя кафе на улице Радиоцентр-5 о том, что сотрудница данного заведения похитила более 20 тыс. рублей из кассы.

По подозрению в совершении данного преступления задержана местная жительница 19 лет. Денежные средства злоумышленница потратила. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата имущества».