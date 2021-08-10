РИАМО - 10 авг. Столичная полиция выявила и перекрыла очередной канал реализации фальсифицированных сертификатов о прививках против коронавирусной инфекции. Объявление о продаже оперативники нашли в интернете, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В интернет-объявлении предлагалось приобрести сертификат за денежное вознаграждение без фактического прохождения вакцинации.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали курьера, которая доставила заказчику именной сертификат. Стоимость нелегальной услуги составила 3,2 тыс. рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что у женщины обнаружили еще несколько заполненных документов, подтверждающих прохождение вакцинации, а также справки о медотводе от прививки. Все документы отправили на экспертизу.

По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (изготовление и оборот поддельных документов).

В настоящее время ведется расследование. Устанавливаются все эпизоды преступления и личности соучастников.

«Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и оборот, но и за использование поддельных документов», - подчеркнула Волк.

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