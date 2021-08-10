РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи стартовал набор детей и подростков от 12 лет на краткий курс «Кино и медиаискусство», сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

Обучение бесплатное. Участников ждут 92 часа практики с сентября по июнь, 10 созданных проектов, участие в кинофестивале. Руководитель курса: Александра Григорьева - режиссер, продюсер.

Дисциплины в рамках курса: основы драматургии; обзор истории кино; основы режиссуры, актерского мастерства, художественной постановки, клипмейкинга, анимации, видеопроизводства, композиции, монтажа, операторского мастерства и искусства; работа актера на камеру; работа режиссера с актером; мультимедиа (проектное мышление); основы звукорежиссуры.

Записаться на курс можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта ДК «Яуза».