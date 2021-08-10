РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Общественники Подольска обсудили меры по ликвидации последствий загрязнения пруда у деревни Новогородово, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа Юрий Максимов.

Вблизи технопарка «Сынково-2» в деревне Новогородово в июле произошла экологическая катастрофа. В местном водоеме, расположенном в 20-40 метрах от жилых домов, произошло загрязнение, повлекшее мор рыбы, смерть птиц и даже домашних животных. К ситуации подключилось министерство экологии и природопользования Московской области, которое установило одного из виновников замора рыбы в пруду.

«На состоявшейся встрече с участием жителей деревни члены общественной палаты обсудили меры, которые необходимо провести для ликвидации последствий загрязнения пруда в деревне и предотвращения подобного в последующем. Решили обратиться к главе округа с предложением о проведении расширенного совещания с привлечением всех профильных служб и участием общественности», - сказал Максимов.

По результатам проверки Минэкологии было установлено, что водоем загрязнялся сточными водами из выведенной трубы большого диаметра. Найдено предприятие, с территории которого осуществлялся сброс. По данному факту возбуждено административное дело. Отобраны пробы воды из пруда для лабораторного анализа и расчета ущерба, причиненного водному объекту.

Корреспондентом «РИАМО в Подольске» 9 августа был снова зафиксирован факт слива из данной трубы вещества белого цвета с пеной. Получить комментарий у технопарка «Сынково-2» не удалось.