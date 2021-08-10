РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В городском округе Мытищи сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках в период выборов в совет депутатов в сентябре, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В целях надлежащего обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, своевременного реагирования на правонарушения сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в период подготовки и проведения выборов депутатов в совет депутатов Мытищ 17, 18, 19 сентября будет реализован комплекс мер по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках.

В случае, если гражданам станет известна информация о нарушении общественного порядка, им следует обращаться по телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» - 8(495)581-74-01; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8(495)692-70-66.