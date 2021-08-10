РИАМО - 10 авг. Подготовка ребенка к первому походу в детский сад - ответственная задача для родителей. Помимо сбора необходимых вещей, важно уделить внимание психологическому комфорту малыша, сообщила РИАМО и. о. заведующего детским садом комбинированного типа №61 в Раменском Яна Суслина.

Без нервов

По словам эксперта, родители не должны показывать ребенку свою тревогу, так как малыш все чувствует и понимает. Также нельзя демонстрировать свое недоверие к воспитателям. К капризам ребенка нужно относиться с терпением.

«В первые дни малыша стоит отдавать в детский садик на несколько часов и постепенно увеличивать это время. Не обманывайте ребенка, всегда забирайте его вовремя. Не сердитесь на то, что ребенок плачет при расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад. Помните, что он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что он обещал не плакать, тоже абсолютно неэффективно. Дети этого возраста пока не умеют держать слово. Лучше еще раз напомните, что вы обязательно придете», — рассказала Суслина.

Она добавила, что дома нужно создать спокойную и неконфликтную обстановку. С ребенком необходимо больше играть, читать вместе с ним книги, оказывать малышу моральную поддержку.

«Каждый день вам необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел день. Обязательно нужно акцентировать внимание на положительных моментах. В выходные нельзя резко менять режим», — отметила эксперт.

Необходимые вещи

Также для будущего детсадовца следует собрать комплект необходимой одежды и обуви. Для комфорта ребенка в детском саду ему понадобится основная и сменная одежда.

«Это несколько трусов, маек, 2-3 пары носков. Также ребенку потребуются футболки с коротким и длинным рукавом, штаны, для девочек - юбка или сарафан. На зиму нужна теплая кофта, а для летнего времени - шорты и майка», - отметила Суслина.

Кроме того, следует подготовить вещи для прогулок - резиновые сапоги, запасные штаны и шапку.

«Ребенку для творческих занятий нужен фартук, сменная обувь для занятий в группе. Это могут быть текстильные или кожаные туфли или сандалии. Они должны быть ребенку по размеру, должны быть удобными, так как ребенок проводит в этой обуви практически весь день. Для физкультуры необходимы либо чешки, либо легкие кеды», — заключила Суслина.