РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Мытищи упавшему с велосипеда мужчине оказали помощь, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

За выходные сотрудники инспекции составили 6 протоколов об административных правонарушениях.

При патрулировании Мытищинского лесопарка инспекторы оказали первую медицинскую помощь мужчине, упавшему с велосипеда. В Щелковском лесопарке зафиксирован один случай разведения открытого огня для приготовления пищи и один случай заезда на территорию нацпарка на автомобиле. Четыре пикниковые точки​ обнаружены в Яузском лесопарке. По всем инцидентам составлены протоколы.

Посетители «Лосиного острова» могут сообщить о нарушениях природоохранного законодательства по телефону колл-центра национального парка: 8(495)323-88-85 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00). Об экстренных случаях следует уведомлять оперативные службы - 01, 101, 112.