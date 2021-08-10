РИАМО - 10 авг. За первую неделю сельскохозяйственной микропереписи в Московской области переписчики посетили более 180 тыс. хозяйств населения в сельской местности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«За первые 7 дней сельскохозяйственной микропереписи – статистического обследования аграрного комплекса Подмосковья – опрошено 183 тыс. объектов из числа личных подсобных, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Это четверть от общего числа респондентов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее министр сообщал, что в рамках переписи 2021 года в Подмосковье насчитывается порядка 755 тыс. объектов. Из них 733 тыс. - личные подсобные хозяйства, 15,7 тыс. - некоммерческие товарищества, 2,6 тыс. - фермерские хозяйства, а также 3,6 тыс. - индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные организации.

«Наиболее активными стали владельцы хозяйств Раменского, Дмитровского городских округов, Солнечногорска и Ступина. Переписчики отмечают доброжелательность жителей Подмосковья, доля отказов составляет менее 2%», - добавил Сергей Воскресенский.

Объекты переписи находятся на территории каждого городского округа. Наибольшее число точек расположено в 10 городских округах: Раменский, Дмитровский, Можайский, Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин, Чехов, Орехово-Зуево и Ступино.

Сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. Для проведения опроса привлечено порядка 2 тыс. человек полевого персонала: более 1,7 тыс. переписчика и 275 инструкторов. Большую помощь в работе полевого персонала оказывают органы местного самоуправления Московской области, предоставляя помещения, во многих случаях, и транспорт, размещая информационные материалы, содействуя в установлении контакта с некоммерческими объединениями.

Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа.