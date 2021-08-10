РИАМО - 10 авг. Со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы 2 закупки на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование», закупка на поставку телекоммуникационного оборудования для областного Мингосуправления. Объявлена совместная закупка автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Подмосковье.

Также на минувшей неделе опубликованы закупки на реконструкцию очистных сооружений в Электростали, строительство специализированного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кашире, школы на 825 мест в Чехове, станции скорой медицинской помощи и станции переливания крови в Ногинске. Помимо этого, закупается услуга по расчистке реки Воймеги в Рошале.