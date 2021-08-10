РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 19 577 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 309 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

С начала пандемии в Московской области выявлено 400 007 случаев инфицирования. Скончался 7 491 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 330 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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