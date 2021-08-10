РИАМО – 10 авг. В первом полугодии 2021 года один из крупнейших производителей лифтов в стране – Щербинский лифтостроительный завод – выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - будут установлены в московских домах. Большую часть установят в столичных многоэтажках по программе капремонта МКД.
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