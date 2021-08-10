РИАМО – 10 авг. В первом полугодии 2021 года один из крупнейших производителей лифтов в стране – Щербинский лифтостроительный завод – выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. Всего в столице работают четыре производителя лифтов, один из крупнейших – не только в Москве, но и по всей стране – Щербинский завод. Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тысячи подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года и на одну тысячу единиц превышает показатель января-июня 2019 года», - сказал заместитель мэра.

Пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - будут установлены в московских домах. Большую часть установят в столичных многоэтажках по программе капремонта МКД.