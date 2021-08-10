РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В подмосковном Домодедове началось проектирование спорткомплекса с крытым катком, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Мы приступаем к проектированию нового спортивного комплекса в микрорайоне Северный Домодедова. В настоящее время на конкурсе определились с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ», - сказал министр строительства Подмосковья Владимир Локтев.

Проект будет разрабатывать ООО «Фортэкс».

Проект предусматривает возведение ледовой арены, трибун, тренажерного зала, группы помещений общего назначения, а также благоустройство прилегающей территории. Спортивный объект будет отвечать последним требованиям и позволит обеспечить комфортное пребывание для зрителей и спортсменов.

Ввести спорткомплекс в эксплуатацию планируется в 2023 году.