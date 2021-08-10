РИАМО - 10 авг. Союз потребителей РФ предложил вернуть в обращение тару покупателей, к примеру, бидоны для покупки молока. Данную инициативу организация направила в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, пишет во вторник газета «Известия».

Минприроды ранее подготовило поправки в закон «Об отходах производства и потребления», в которых обозначены новые требования к утилизации упаковки и товаров. Например, с 2022 года изготовителям предложено перерабатывать 100% выпущенной на рынок тары, сейчас эта планка составляет 23%. Те компании, которые не справятся с нормативом, уплатят экологический сбор.

Союз потребителей считает, что экосбор не поможет решить задачу по утилизации. В организации предложили заменить одноразовую тару, где это возможно, на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю, получив за это деньги.

Речь идет, например, о бидонах, которые можно использовать для покупки молока. Свою упаковку также можно эксплуатировать для приобретения сметаны и другой аналогичной продукции.

По словам председателя Союза потребителей Петра Шелища, россиянам можно предложить тару многоразового использования. Такой подход позволит сократить отходы в виде упаковки.

«Еще лет 35-40 назад эти наименования (молочной продукции - ред.) продавались исключительно в возвратной таре, и сейчас можно выпускать и реализовывать продукцию в ней», – резюмировал эксперт.