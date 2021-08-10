РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. В отделе Щелковского историко-краеведческого музея «История авиации» в ДК им В.П. Чкалова 15 августа состоится открытие выставки «Крылья России», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Выставка посвящена военно-воздушным силам нашей страны. На выставке будут представлены фотоработы членов секции арт-фото Творческого Союза художников России.

При посещении выставки все желающие смогут пройти увлекательный квест и узнать много интересного о знаменитых летчиках, самолетах и роли авиации в жизни Щелкова.