РИАМО - 10 авг. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3072 пациента за минувшие сутки. Всего в Москве коронавирус побороли 1 395 285 человек, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 1639 новых случаев заражения Covid-19. В медучреждения госпитализирован 781 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 392 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 1 530 989 случаев.

61 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус умер. Общее число умерших с начала пандемии в городе составило 26 309 человек.

Москвичи могут защитить свое здоровье от Covid-19 сделав прививку. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад.

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