РИАМО - 10 авг. В подмосковном Королеве задержали 2 подозреваемых в незаконном хранении крупной партии поддельного алкоголя. У них изъяли около 15 тыс. бутылок водки и виски, а также 90 тыс. бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Изъятие происходило в ходе осмотра складского помещения на улице Школьная. На виски и на водке были указаны известные торговые марки.

«Большая часть алкоголя оклеена имитацией специальных марок, которые по результатам исследования не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

Она добавила, что предоставить документы на товар владельцы не смогли. Общая стоимость изъятой готовой продукции составила более 4 млн рублей.

Образцы алкоголя отправили на экспертизу. В ходе исследования будет установлено, представляет ли продукция опасность для жизни и здоровья потребителей. Спиртосодержащую продукцию поместили на хранение уполномоченной организации.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 171.1 (хранение товаров без маркировки), статье 171.3 (незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции) и статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товара – чужого товарного знака).

Одного фигуранта дела отправили под стражу, другого – под домашний арест. Полиция устанавливает возможных соучастников преступления, а также мест изготовления и сбыта фальсифицированного алкоголя.