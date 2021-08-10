РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Котельная на Октябрьском проспекте Люберец готова к осенне-зимнему периоду, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил готовность котельной к осенне-зимнему периоду, она находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №112.

«Эту котельную мы переоборудовали, стоят новые котлы, она в целом готова. Ежегодно в предверии зимы делаем развитие котельных, всего оборудования», - сказал Ружицкий.

По его словам, в округе 81 котельная, из них 62 готовы к осенне-зимнему периоду.

«Мы ставим задачу к 1 сентября, чтобы все котельные желательно были готовы. Допускаю, что, возможно, будут сбои, потому что это оборудование. Но 5-8 сентября мы должны быть абсолютно готовы, после будет оформлять документы на получение паспорта готовности к зиме», - завершил Ружицкий.