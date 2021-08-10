РИАМО - 10 авг. Парк трамваев столицы уже на 80% состоит из современных низкопольных вагонов, при этом обновление транспорта активно продолжается, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Низкопольность облегчает поездки для маломобильных граждан и пожилых пассажиров.

Кроме того, трамваи нового поколения оборудованы всем необходимым для комфортной поездки. В них есть системы климат контроля, а в салонах последних моделей – разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов, медиаэкраны, а также крепления для велосипедов.

«Все больше и больше депо полностью переходят на новые низкопольные трамваи и становятся самыми молодыми парками в Европе. В 2014 году на маршруты вышли первые полностью низкопольные вагоны, с тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80% — сейчас у нас более 500 таких трамваев», — отметил заместитель мэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что полностью заменить парк городских трамваев планируется к 2023 году.

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