РИАМО - 10 авг. За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1639 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 530 989 случаев, сообщает оперштаб Москвы.

Единственным способом защиты здоровья от Covid-19 остается вакцинация. Сделать прививку можно в одном из столичных пунктов – на базе поликлиник, а павильонах «Здоровая Москва», а также в других общественных местах города.

Ранее Минобрнауки России утвердило рекомендации для обучения студентов не прошедших вакцинацию от коронавируса. Вузам предлагается перевести таких студентов на дистанционное обучение. А в учебных корпусах установить особый режим посещения. Для заселения в общежитие тоже придется подтверждение прививки.

За сутки в РФ выявлено 21 378 новых случаев коронавируса. Умерли 792 пациента, полностью выздоровели 18 729 человек.

В России на сегодня зарегистрировано 6 491 288 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии скончалось 166 442 человека, выздоровели 5 788 710 человек.

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