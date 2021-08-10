РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Около 460 звонков приняли диспетчеры ЕДС в Балашихе за минувшую неделю, сообщается на странице службы в Instagram.

Со 2 по 9 августа диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 459 звонков, из них было выполнено 442 заявки.

118 заявок касались работы сантехники, 85 звонков поступили с жалобами на состояние жилого фонда, 69 - на электроснабжение, 48 – на санитарное содержание.

23 заявки касались организационно-претензионной работы.

Служба ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться можно несколькими способами – через форму на сайте по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).