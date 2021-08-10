РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. Мастер-класс по канзаши пройдет 13 августа в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в подмосковном Щелкове, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Канзаши - это японская разновидность рукоделия, которая пользуется большой популярностью. Она заключается в создании красивейших украшений в виде цветов из отрезков шелковых лент.

Для участия необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 9+. Начало в 15:00.