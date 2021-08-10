РИАМО - 10 авг. В подмосковном Реутове 42 первоклассника из малообеспеченных семей получат подарок губернатора – рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Подарок получат те дети, семьи которых имеют среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

«В набор вошел ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки, цветная бумага и другие полезные для первоклассника вещи. Комплект состоит из школьных принадлежностей на общую сумму более 2 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе.

В прошлом году по инициативе губернатора Андрея Воробьева такие подарки получили почти 50 первоклассников из Реутова.