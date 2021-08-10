РИАМО - 10 авг. Все учебные заведения подмосковного Реутова прошли комиссионную проверку накануне нового учебного года и признаны готовыми к работе, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Комиссии по приемке школ к новому учебному году завершили работу, признав их полностью готовыми к работе. С 4 по 6 августа члены комиссии проверили 30 общеобразовательных организаций, в их числе 12 школ. Также обследованию подверглись государственные и частные детские сады и пять объектов культуры», - сказал Каторов.

Он уточнил, что главными направлениями обследований были проверки состояния антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и обеспечение безопасности дорожного движения при следовании в образовательную организацию.

«В рамках подготовительных работ в ряде детских садов и школ были обновлены системы видеодомофонов с магнитным замком, проведены мероприятия по подключению видеокамер входных групп общеобразовательных организаций к системе «Безопасный регион», - добавил Каторов.

На сегодняшний день в Реутове открыты 19 детских садов, 12 школ, одна из них частная; 16 детских садов, 4 частных. В школах обучаются свыше 10 тысяч детей.