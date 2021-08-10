Лучшим временем для сбора грибов считается вторая половина августа и первая декада сентября. В конце лета и осенью заядлые грибники собирают белые грибы, грузди, лисички, рыжики, подберезовики и подосиновики. В материале РИАМО — гид по грибным местам Подмосковья.

Городской округ Серпухов

Одно из наиболее урожайных направлений Московской области. Здесь стоит обратить внимание на территорию у Приокско-Террасного заповедника. Как рассказал РИАМО грибник Александр, тут осенью чаще всего можно встретить опята, подберезовики и подосиновики.

В районе деревни Погари грибники обычно собирают маслята и лисички — тут их бывает большое количество. Добираться до этих мест грибник рекомендует на личном транспорте или же с помощью такси.

Одинцовский городской округ

Одинцовский округ также считается одним из самых богатых грибных мест Подмосковья. Здесь растут различные виды грибов, в частности, белые. При этом, как рассказал Александр, в этом округе массово растут опята.

Самым грибным местом считается территория у села Успенское. До него можно добраться на автобусе или маршрутке №121 от станции метро «Молодежная».

Рузский городской округ

Любителям опят стоит также приехать на «охоту» в Рузский округ. Из-за благоприятной экологической обстановки эта местность считается одной из самых богатых — тут можно встретить различные виды грибов, а самые удачливые собиратели найдут и белые.

Считается, что лучшее место для сбора урожая — территория рядом с деревней Орешки. Чтобы добраться до поселения, для начала придется проделать путь из Москвы до Рузы, например, на автобусах №450 или №455 от станции метро «Тушинская». Далее необходимо сделать пересадку и на автобусах № 26, 36 или 26/21 доехать до деревни Орешки.

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Городской округ Чехов

Владимир Лебедев

Традиционно лучшими местами для сбора грибов в городском округе Чехов считаются окрестности усадьбы Мелихово и деревни Васькино. По словам Александра, в этих местах стоит «охотиться» на опята и боровики. Встречаются тут и подберезовики.

До усадьбы Мелихово можно доехать на автобусе №428к. Он отходит от станции метро «Лесопарковая» Бутовской линии. Далее до места сбора грибов уже придется идти пешком.

Городской округ Коломна

Маслята, лисички, вешенки, опята осенние и другие грибы также можно собрать в Коломне. Лучшим местом для «тихой охоты», как отметил грибник, является лес у деревни Колодкино, расположенной в восьми километрах от города.

Чтобы добраться до деревни, сначала нужно добраться до Коломны. Доехать до города можно на автобусе от столичного автовокзала в Котельниках или на электричке от Казанского вокзала. Уже в Коломне нужно пересесть на автобус №54 до Колодкино.

Сергиево-Посадский городской округ

Любителям грибов стоит посетить и Сергиево-Посадский округ Подмосковья. Тут можно собрать лисички и белые грибы, за которыми все так жадно охотятся. По мнению Александра, лучшее место для сбора грибов в округе — лес неподалеку от деревни Золотилово.

Туда рекомендуют добираться на личном транспорте — есть неплохой подъезд к границе леса. Однако если такой возможности нет, следует сначала выехать из Москвы на электричке с Ярославского вокзала и доехать до станции Хотьково, а затем пересесть на автобус № 2044, 31, 44 и проехать до деревни Золотилово.

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Дмитровский городской округ

Дмитровский округ Московской области также славится своими грибными местами. Любители и заядлые «охотники» тут собирают маслята, подберезовики и лисички. Встречаются здесь и белые грибы, грузди, а изредка — рыжики. Богатый урожай, отмечает грибник, можно собрать у рабочего поселка Икша.

Добраться до Икши можно с Савеловского вокзала на электричке — нужно ехать до станции Рабочий поселок — или же на автобусе №401 от станции метро «Алтуфьево».

Городской округ Клин

Клин считается одним из лидеров по количеству грибных мест в Подмосковье. На «тихую охоту» сюда часто приезжают жители столицы — эта местность богата белыми грибами и маслятами, рассказал РИАМО Александр.

Грибных мест в округе предостаточно. Опытные «охотники» рекомендуют отправляться к деревням Марфино и Введенское. Чтобы заняться сбором урожая в тишине и уединении, лучше отправиться на «охоту» на рассвете на личном автомобиле.

Городской округ Ступино

Ступино входит в число отличных мест для сбора грибов. Сюда, как правило, приезжают за подосиновиками, опятами и белыми грибами. Считается, что собирать их лучше в Михневе, Жилеве и у села Старая Ситня.

До Михнева можно добраться на электричке от Павелецкого вокзала. Если же выбор пал на Жилево и Старую Ситню, то тогда для начала придется проехать на электричке от Павелецкого вокзала до Ступина, а потом пересесть на автобус №41 и доехать до Жилева или же на автобус №22 и проехать до остановки «Старая Ситня».

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