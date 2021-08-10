РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 авг. Жители подмосковного Королева 11 августа смогут задать вопросы сотрудникам ЗАГСа, пенсионного фонда, сферы здравоохранения, образования и социальной защиты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча пройдет на арт-веранде Центрального городского парка в 15:30.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, социальной защиты, пообщаться с сотрудниками Пенсионного фонда и ЗАГСа.

Кроме того, в рамках встречи будет организована выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. Пункт вакцинации будет работать с 14:30 до 17:00. Предварительная запись не требуется.