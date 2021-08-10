РИАМО - 10 авг. Сотрудники управления государственного надзора в области обращения с животными и ветконтроля Минсельхозпрода Подмосковья выписали уже порядка 20 штрафов на сумму 31,5 тыс. рублей за нарушение правил выгула собак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Штрафы за нарушения правил выгула домашних животных, предусмотренные изменениями закона «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», вступили в силу 25 июня текущего года», – объяснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что к настоящему моменту уже рассмотрено 18 административных дел, 9 собаководов получили предупреждение.

Изменения в кодекс внесли из-за участившихся случаев нападения собак на прохожих. При этом животных выгуливали без поводка и намордника. Кроме того, росло число жалоб на содержание собак в многоквартирных домах и придомовых территориях.

Наибольшее число нарушений выявили в Можайском округе и Пушкинском.

«В Пушкине зафиксировано 3 рассмотрения вопроса за нарушения правил выгула домашних животных, нарушители оштрафованы на 8 тыс. рублей. В Можайске за 2 нарушения получено 6 тыс. рублей штрафа», – привел цифры Воскресенский.

За нарушение правил выгула собак жители Подмосковья могут получить предупреждение или штраф от 500 до 5 тыс. рублей.

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