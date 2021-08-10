РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 142 тыс жителей городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В городском округе Люберцы продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку сделали порядка 142 430 человек», - сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Вакцинацию от коронавируса можно пройти во всех поликлинических отделениях городского округа Люберцы. Также открыты 10 стационарных пунктов: 5 – в ТЦ, 2 - в стационарных отделениях больницы, а также в МФЦ, клубе «Активное долголетие», ЖК «Люберцы».

Адреса прививочных пунктов размещены на сайте администрации городского округа и Люберецкой областной больницы.

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