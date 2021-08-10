РИАМО - 10 авг. Чек-лист предпроверки готовности к получению разрешения на строительство объектов капитального строительства стал доступен на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

С появлением чек-листа предпроверки при получении разрешения на строительство областные застройщики могут проверить комплект документов заранее, до подачи заявления.

«Такая мера уменьшит количество отказов по услуге и сократит время на оформление заявки. В 2020 году по услуге получения разрешения на строительство было подано более 10 тыс. онлайн-обращений, это одна из самых популярных услуг для бизнеса в регионе», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что чек-лист предпроверки документов состоит из 24 вопросов с пояснениями по каждому пункту: где посмотреть необходимую информацию и как оформить недостающие документы.

К примеру, если в тесте предпроверки заявитель отмечает, что у него нет актуального градостроительного плана, то ему предложат оформить услугу с переходом по ссылке на региональный портал госуслуг.

Сервис предпроверки доступен в рамках услуги «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» в разделе «Бизнесу» – «Земля и стройка» – «Строительные работы» по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/15561.

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства входит в топ-10 наиболее популярных услуг для бизнеса на портале госуслуг Подмосковья в 2020 году. Всего с момента появления в 2017 году на услугу было подано более 38 тыс. заявлений.