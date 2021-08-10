РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 авг. В подмосковном Дзержинском 12 августа проведут проверку готовности муниципальной системы оповещения с включением электросирен, сообщается на странице ЕДДС Дзержинского в соцсети «ВКонтакте».

12 августа с 11:00 до 13:00 будет проводиться комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения с включением электросирен в режиме непрерывного прерывистого звучания по адресам: улица Бондарева, дом №19, улица Лесная, дома №№1, 21, улица Академика Жукова, дом №24, площадь Дмитрия Донского, дом №1А, улица Лермонтова, дом №42, с передачей речевой информации через блоки акустического оповещения и звуковой трансляции по адресам: улица Бондарева, дом №19, площадь Дмитрия Донского, дом №1А, улица Лермонтова, дом №42.

Жителей просят сохранять спокойствие и порядок. Получать оперативную информацию можно будет в Telegram-канале https://t.me/dzr112.