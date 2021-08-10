РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Водоснабжение отключили в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино Люберец, без воды остались 5 тыс жителей, сообщается в Instagram-аккаунте «Люберецкого Водоканала».

Воду отключили 9 августа из-за неполадок на водонасосной станции в микрорайоне. Во вторник утром ее ненадолго включали, затем ремонтно-восстановительные работы продолжились.

В случае возникновения вопросов жители могут в круглосуточном режиме обращаться по телефону: 8(495)554-92-53 (диспетчерская).