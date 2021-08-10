РИАМО - 10 авг. Инвестор планирует построить бизнес-центр в столичном районе Покровское-Стрешнево на земельном участке, который сейчас занимает завод по изготовлению бетона, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Летной улице. Внесение изменений в ПЗЗ позволит девелоперу ГК «Крост» разместить на участке бизнес-центр площадью 80 тыс. кв. м.

Планируется, что в здании бизнес-центра организуют офисы, торговые площади, кафе, парковку, предприятия коммунальных и бытовых услуг.

Как уточнила ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на рассматриваемом участке площадью 1,3 га расположены производственные здания завода по изготовлению бетона площадью свыше 2,6 тыс. кв. м. Сейчас прорабатывается вопрос о подборе нового участка для размещения завода.