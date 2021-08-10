РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. С начала года в подмосковном Красногорске произошло 179 пожаров, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу УНД Главного управления МЧС России по Московской области.

С начала года на территории городского округа Красногорск произошло 179 пожаров, в результате которых погибли 5 человек, столько же получили травмы. За аналогичный период прошлого года случилось 237 пожаров. Погибли 15 и были травмированы 14 человек.

С начала августа зарегистрировано 6 пожаров, от отравления продуктами горения погиб один человек. За первую декаду августа 2020 года произошло 7 пожаров без погибших и пострадавших.