РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. Полицейские Щелкова задержали жительницу Королева, подозреваемую в незаконной вырубке 18 деревьев, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя некоммерческой организации. Он рассказал о том, что около дома на улице Лагерная в поселке Загорянский неизвестный незаконно спилил 18 деревьев. Общая сумма материального ущерба составила более 107 тыс рублей.

По подозрению в совершении преступления установлена и задержана 59-летняя жительница Королева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».