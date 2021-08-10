РИАМО - 10 авг. Несколько снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковных Орехово-Зуевском округе, Электростали и Протвине в минувшие сутки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Несколько боеприпасов нашли на строительной площадке трассы М-12 в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа. В Электростали находку сделали на территории ГСК-29. В Протвине боеприпас обнаружили в поле у Оболенского шоссе.

Места обнаружения снарядов оцепили. Находки не представляют угрозы для жизни людей. Ликвидацией боеприпасов займутся специалисты «Мособлпожспаса» и Минобороны.