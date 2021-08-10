РИАМО - 10 авг. Северный речной вокзал стал победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». В нем участвовали проекты введенные в эксплуатацию с 1 января по 31 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях. Главный приз — проект года — ожидаемо получил Северный речной вокзал», - говорится в сообщении.

В ходе преобразования Северного речного вокзала специалисты отреставрировали свыше 500 элементов освещения, 24 панно, шпиль и звезду. Кроме того, провели благоустройство набережной и парка.

Лучшие проекты, среди которых были жилые комплексы, школы, стадионы, общественные центры и другие объекты, определили эксперты и горожане. Жители столицы смогли выбрать победителя на сайте конкурса, на выставке проектов на ВДНХ, а также на портале «Активный гражданин».

Лучшим реализованным проектом в области строительства по мнению городской конкурсной комиссии в 2020 году стал Дом Наркомфина. Кроме того, специальным призом отметили кинотеатр «Художественный». Титул лучшего спортивного объекта достался центру современного пятиборья, который входит в состав школы олимпийского резерва «Северный».

В материале отмечается, что в 2021 году на участие в конкурсе заявлено 108 проектов, среди которых детские сады, офисные здания, станции метро и другие объекты.