РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Жители подмосковного Красногорска смогут обменяться домашними растениями 14 августа в парке «Ивановские пруды», сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

«Вы просили снова провести своп? Мы вас услышали! Опять свопаемся домашними растениями! 14 августа вас ждет чудесная атмосфера, музыка, много позитивных эмоций и даже мастер-класс по плетению макраме-подвес!» - говорится в сообщении.

Своп – производное от английского Swap – обмен.

Участники могут принести свое растение и забрать взамен любое понравившееся. Можно приносить горшки, семена, ростки, комнатные растения, удобрения и инструменты.

«Правила нашего свопа очень просты: здоровые растения, хорошие инструменты и удобрения, а также отличное настроение! Мы всегда рады собрать единомышленников и поделиться советом по выращиванию домашних джунглей», - добавляется в сообщении.

Акция пройдет под навесом на деревянном пирсе парка «Ивановские пруды» с 12:00 до 18:00.