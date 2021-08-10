РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Пробка протяженностью около 3,5 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска во вторник утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе движение в сторону Москвы затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до МКАДа. Участок протяженностью около 3,5 км обозначен на карте красным. Сервис оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов.

На Волоколамском шоссе в черте города локальные затруднения в движении наблюдаются на обоих направлениях. В районе станции МЦД-2 Нахабино скорость движения в сторону области снижена. На ситуацию влияют дорожные работы и ДТП.