РИАМО - 10 авг. Число ветхих жилых домов, расселяемых в Москве по программе реновации, достигло 300, из них 56 уже демонтировали, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 млн кв. м. Программа идет во всех административных округах города и в целом уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в эксплуатацию уже ввели 135 многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1,7 млн «квадратов». 108 корпусов переданы под заселение.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин пояснил, что территории, где стояли снесенные ветхие дома, вносят в адресный перечень стартовых площадок.

«На месте снесенных 56 домов на следующих этапах программы реновации можно построить 33,3 тыс. кв. м недвижимости», – уточнил Левкин.

Программу реновации столичного жилфонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа предполагает расселение 5175 домов, что изменит условия жизни порядка 1 млн человек.