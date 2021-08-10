РИАМО - 10 авг. Панно из папье-маше, изготовленное Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи из подмосковных Мытищ, вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Федоскинская фабрика стала победителем на Десятом межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Рекордсменом стало панно из папье-маше размером 180 на 140 см и весом около 30 кг. Над уникальным произведением почти год трудились 28 лучших художников народного промысла.

Федоскинская миниатюра – вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVII века. До сих пор мастера расписывают каждую работу вручную.

Фестиваль «Русское поле» – крупнейшее фольклорное мероприятие, в котором ежегодно участвуют более 3 тыс. человек из российских регионов.

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