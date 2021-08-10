РИАМО - 10 авг. В столичном «Технограде» на ВДНХ создали профессиональный центр малого и среднего предпринимательства, где можно будет получить новые знания в профессиональных областях, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В этом центре бизнесмены, их сотрудники и самозанятые смогут побольше узнать информации о разных сферах бизнеса. Лекции и мастер-классы проходят бесплатно.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, центр поможет лучше разбираться в 9 направлениях.

«Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика», - уточнила Сергунина.

По ее словам, занятия будут проводиться как очно, так и дистанционно. В будущем планируется расширять список образовательных программ.

Расписание занятий можно найти на сайте профцентра МСП. Так, для начинающих дизайнеров уже открыт набор на 6 очных курсов. А для сотрудников строительных компаний подготовили 9 онлайн- и офлайн-курсов.

«Быстро развивающиеся бизнес-проекты заинтересованы в квалифицированных кадрах и расширении штата сотрудников», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что при выходе на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, компании зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях.