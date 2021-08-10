РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Забег в поддержку маленького Саши Веселова, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), проведут в подмосковном Красногорске 11 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Акция «Поможем вместе» пройдет на Лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий» 11 сентября. Все собранные в ходе мероприятия денежные средства будут переданы на лечение маленького жителя Красногорска Саши Веселова. Мальчику был поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия II типа. Сбор средств открыт на самый дорогой в мире препарат Zolgensma. Стоимость инъекции составляет около 150 млн рублей.

Забег пройдет на дистанциях 600 м для малышей (можно в сопровождении взрослых); 5 км (возраст 12+), 10 км (возраст 14+); 21 км (возраст 18+). В рамках акции состоится лотерея. Участникам, добежавшим до финиша, вручат сувениры. На дистанциях 10 и 21 км будет обеспечено питание.

Предварительная регистрация - до 6 сентября на сайте. Зарегистрироваться можно будет и в день забега при условии наличия номеров.

Регистрация 11 сентября с 09:30. В 10:30 – церемония открытия. В 10:50 для участников проведут общую разминку. Церемония награждения запланирована в 14:00.