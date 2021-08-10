РИАМО - 10 авг. Центр организации дорожного движения дополнит приложение «Московский транспорт» функцией распознавания лиц. Это еще один шаг на пути к оплате проезда в городском транспорте по лицу, пишет во вторник газета «Коммерсантъ».

Внесение изменений в приложение обойдется Москве в 329 млн рублей. Тендер на выполнение работы на сайте госзакупок появится 30 июля. Выиграло его ООО «Интеллектуальные социальные системы», компания принадлежащая Дмитрию Кохе. Он в свое время курировал проекты Росмолодежи и был комиссаром движения «Наши».

Приложение сейчас представляет собой систему, объединяющую все возможные виды транспорта: через него можно вызвать такси, арендовать самокат и многое другое. По задумке после внедрения новой функции пользователь сможет загрузить в него фото, приложение сделает слепок лицы и привяжет к нему банковскую карту.

«Благодаря этой функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте», - сообщили в ЦОДД.

Тестирование оплаты лицом 31 июля запустили в столичной подземке. Там 1 тыс. добровольцев пробует загружать свои снимки в приложение «Метро Москвы» и привязывать их к картам.

Для функционирования системы понадобится не только заменить все камеры в общественном транспорте, но и сформировать масштабную базу данных москвичей.

«Поскольку исходные биометрические данные будут содержаться в хранилище долго, есть постоянно растущий риск проникновения в него третьих лиц или инсайдеров», - поделился опасениями президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

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