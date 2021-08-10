РИАМО - 10 авг. В предварительный состав сборной России для участия в международном чемпионате «Абилимпикс» вошли 93 кандидата из Москвы. Они начали готовится к состязаниям, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Кандидаты в национальную сборную уже приступили к тренировкам в столичных колледжах. Они занимаются по индивидуальным программам, а в сентябре встретятся на тренировочных сборах», - говорится в сообщении.

«Абилимпикс» - это масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На десятом международном чемпионате, который пройдет в столице в мае 2022 года, выступят победители национальных соревнований.

В материале отмечается, что национальный чемпионат «Абилимпикс - 2021» проведут в ноябре.

В настоящее время в предварительный состав нашей сборной входят 263 кандидата из разных регионов России. По итогам отбора в окончательный состав войдут 114 участников. Всего соревнования проводятся по 55 компетенциям. В том числе конкурс пройдет по слесарному делу, флористике и веб-дизайну.