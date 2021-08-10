РИАМО - 10 авг. Отыскать в Москве библиотеки, культурные центры и музеи, использующие современные технологии, а также познакомиться с их цифровыми проектами теперь можно с помощью онлайн-платформы «Карта культурных инноваций», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Карта культурных инноваций» стала своевременным удобным гидом для горожан по новым цифровым продуктам в учреждениях культуры», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.​

В сервисе собрана информация о библиотеках, музеях и досуговых центрах, где используют современные технические решения в сфере культуры и образования. На интерактивной карте представлены 25 учреждений, список будет пополняться.

Например, посетители центральной библиотеки №197 имени А.А. Ахматовой могут отправиться в виртуальное путешествие с помощью VR-технологий. Кроме того, в библиотеке №119 есть услуга заказа озвучки аудиокниги в студии звукозаписи.

В материале отмечается, что в столице работают над созданием единого цифрового пространства для культурных учреждений. С 2018 года более 550 тыс. человек смогли получить единый читательский билет с помощью единой библиотечной информационной системы. Также с апреля 2020 года на портал «Онлайн.Библиогород» зашли 120 тыс. пользователей.​