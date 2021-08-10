РИАМО - 10 авг. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, чем опасно поедание зеленой части возле корочки арбуза и дыни. Помимо вкусовых предпочтений у того, что мы не едим эту часть есть и вполне практические причины, сообщает РИА Новости.

«Основные вредные вещества - нитраты, если они и есть в арбузе, то находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части», - сказала Стародубова.

Она указала на то, что, покупая арбуз или дыню, не стоит выбирать самый большой плод на рынке. Лучше, если его удастся съесть за один день. Если же часть осталась, арбуз или дыню обязательно нужно убрать в холодильник, предварительно закрыв срез пищевой пленкой.