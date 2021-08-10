РИАМО - 10 авг. В Москве и Московской области во вторник днем ожидается жаркая и сухая погода, вечером в регион придут грозы с ливнями и порывистым ветром, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеоусловия в Центральной России будут определяться теплым сектором циклона, а вечером - влиянием его холодного атмосферного фронта. Поэтому ожидается облачная с прояснением погода, к вечеру прошумят ливневые дожди, прогремят грозы», - отметил Тишковец в Instagram.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный со скоростью до 3-8 м/с, при грозе ветер будет порывистым.

Тем не менее воздух в Москве в течение дня успеет прогреться до +27..30 градусов, в Подмосковье – до +26..31 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы августа.

Атмосферное давление во вторник будет слабо падать и достигнет отметки 747 мм рт. ст.