РИАМО - 10 авг. Благодаря совместным закупкам заказчики столицы смогли сэкономить порядка 1 млрд рублей. Чаще всего в формате совместных закупок они приобретали бумагу, канцелярские товары и расходники для оргтехники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более 1 миллиарда рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 млрд рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в совместных закупках приняли участие 2,2 тыс. городских заказчиков. В частности, на торгах по приобретению расходных материалов для офисной техники удается добиться снижения начальной цены контракта на 30-40%.

При совместных закупках заказчики приобретают схожие товары и услуги. При увеличении числа участников контракта цена на него снижается. В 2021 году конкуренция на совместных закупках достигла в среднем 6 заявок на процедуру, при этом начальная цена контрактов стала ниже примерно на 16,5%. Проведением совместных закупок занимается департамент по конкурентной политике.