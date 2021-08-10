РИАМО - 10 авг. С начала 2021 года специалисты Московской службы психологической помощи населению оказали телефонные консультации для 60 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«15 лет назад, в августе 2006 года, начал принимать звонки телефон неотложной психологической помощи «051». <...> C начала этого года наши специалисты помогли почти 60 тыс. москвичей», - сказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.

По ее словам, всего с начала работы специалисты службы приняли порядка 850 тыс. обращений. За последние два года звонков к психологам стало больше на 20%. Чаще всего обращаются женщины среднего возраста по вопросам личного или семейного характера.

В 2019 году телефон «051» стали использовать в рамках программы «Ребенок в опасности», созданной для реагирования на случаи жестокого обращения с детьми. На сегодняшний день отработано около 800 подобных ситуаций. Кроме того, специалисты могут оказать поддержку по видеосвязи и в чате на сайте службы.