РИАМО - 10 авг. Один человек пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковном Раменском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар вспыхнул в Деревообделочном проезде вечером 9 августа. Огонь охватил 4 квартиры и кровлю дома.

До приезда пожарных из горящего дома эвакуировались 17 человек, из них 7 детей. 28-летняя женщина попыталась спастись, выпрыгнув со 2 этажа. С переломом позвоночника пострадавшую госпитализировали в Раменскую ЦРБ.

Пожар потушили на площади 200 кв. м. В ликвидации возгорания было задействовано 49 человек и 16 единиц техники.